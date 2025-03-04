2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, çok merak edilen evinin kapılarını Admissleeast dergisine açtı.

"BURAYA İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Caroline Koç, eşi Mustafa Koç ile Kandilli'de 19. yüzyıldan kalma köşkü nasıl bulduklarını ve restorasyon sürecini anlattı.

Caroline Koç, "Bu güzel ev, olgun çam ağaçları ve iki manolyanın arkasında neredeyse gizlenmiş gibiydi. Mustafa ve ben, onu daha önce hiç fark etmediğimize inanamadık" dedi.

Ardından ekledi: "Biraz harap halde olsa da tartışılmaz bir çekiciliğe sahipti. Sanki hep bizi bekliyormuş gibiydi. Mimari tasarımı zamansızdı; ince detaylara sahip, karakteri olan bir yapıydı. Bahçesine ve manzarasına ilk görüşte aşık oldum. En büyüleyici özelliklerden biri, içinde yürürken ahşap zeminlerin gıcırtısıydı. Odalar nefes alıyor gibiydi. Ev sanki bize nasıl canlandırılmak istediğini gösteriyordu. Yapının yaşı ve mirası göz önüne alındığında, uymamız gereken belirli yönetmelikler vardı ve bu da bizi kısıtlıyordu. Ancak bu zorluk aynı zamanda heyecanın bir parçasıydı. Bu sınırlar içinde çalışmak bizi yaratıcı olmaya itti."

Caroline Koç, evini çevreleyen yeşilliğe bakarken de "İstanbul'un Asya yakası kalbimde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Daha sessiz, geleneklere bağlı, ancak yine de muhteşem Boğaz manzaraları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Hangi tasarımcıların ilham verdiği sorulan Koç hemen Anouska Hempel'in zengin, katmanlı iç mekanlarından bahsederek, "Mekanlarını davetkar kılan harika bir cesaret dengesi var. Özellikle simetri kullanımına çekiliyorum, bu da iç mekanlarına bir düzen ve zarafet duygusu katıyor" diye konuştu.

"İLERİDE NE OLACAK?"

Caroline Koç, bu evin geleceği ne olacak sorusuna da, "Hikayemizin ortaya çıktığı yer burası ve umarım anıların yaratıldığı bir yer olarak kalır. Ailemizin bir yansıması olarak kalmasını istiyorum, bizimle birlikte gelişen ama ruhunu asla kaybetmeyen bir alan. Onu, gelecek nesillerin şu anda hissettiğimiz sıcaklığı, tarihi ve sevgiyi hissedebileceği, İstanbul'un dokusuna işlenmiş kendi yolculuğumuzun bir devamı olarak hayal ediyorum" diyerek yanıt verdi.

KÖŞKTE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Çek tasarımcı Jindrich Halabala'nın 1930'lu yıllardaki koltuklarının yer aldığı salonda, sanatçı Tayfun Erdoğmuş'un boyadığı duvarlar, Marc Quinn ve Taner Ceylan'ın sanat eserlerine çarpıcı bir fon oluşturuyor.

Evinde Uşak halısına da yer veren Caroline Koç, Frank Gehry'nin Contour sandalyesini de konumlandırmış. Boğaz'a akıyormuş gibi görünen sakin havuza, Çin heykelleri tiyatro havası katıyor.

Salonda antika lake Çin saray dolabı, Osmanlı soylularına ait çerçeveli baskılarla çevrili.

Koç ailesinin nesiller boyu kazandığı spor kupalarının sergilendiği bir sergi; bunların çoğunluğu at yarışlarından oluşuyor.

Geleneksel cumba veya çıkma pencere, değerli bonsai ağaçlarıyla dolu yeşil bir sığınağa dönüştürüldü.