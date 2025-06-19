İpek Kıraç, evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'a demans raporu aldırıp, Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için mahkeme koridorlarını aşındırırken kendisi DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlenmeye hazırlanıyor.
Öte yandan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç da rahmetli eşi Mustafa Koç'un kuzeni olan İpek Kıraç'ın sevgilisini Instagram'da takip etmeye başladı.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADINI
İpek Kıraç, Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı "Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi" listesine göre Kıraç, 2.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını.