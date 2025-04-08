İstanbul Boğazı ve Ege kıyılarında yerli ve yabancı jet-set'e ev sahipliği yapan 'Halas 71'in hikayesi 111 yıl öncesine dayanıyor.

GLASGOW'DAN GELİBOLU'YA

Halas 71, 1914 yılında İngiltere Glasgow'da Fairfield Shipping Co. tarafından inşa edildi ve 'Reşit Paşa' ismi verildi.

Ancak 1. Dünya Savaşı ve bazı stratejik nedenlerden ötürü İngiliz hükümeti gemiye el koydu, ismini 'Waterwich' olarak değiştirdi ve Gelibolu'ya gönderdi. 1918 yılında yapılan Montrö Sözleşmesi'nden sonra Türk sularına giren gemi, 4 yıl süresince İngiliz birliklerine bağlı olarak çalıştı.

Gemi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 6 Ekim 1923 tarihinde Şirket-i Hayriye'ye geçti ve 'kurtuluş' anlamına gelen 'Halas' adını aldı. Yıllarca İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru olarak hizmet verdi.

SİMAVİLİ YILLAR

1984 yılında Haldun-Çiğdem Simavi çifti Halas'ı satın alarak enkaz olmaktan kurtardı.

Halas, 15 kabinli lüks charter gemisine dönüştürüldü. 2008'de Çiğdem Simavi, Halas'ı Mustafa-Caroline Koç çiftine devretti.

Koç çifti, Halas'ı iki yılı süren bir yenilemeden geçirdiler.

MUSTAFA KOÇ KAZA YAPMIŞTI

Mustafa Koç, 13 Ocak 2010 tarihinde, Halas 71'le büyük bir kaza geçirdi. Mustafa Koç, İstanbul Boğazı'nda seyrederken Ortaköy açıklarında şamandıraya bindirdi; kazada bacağı ve 4 kaburga kemiği kırıldı, boğulma tehlikesi geçirdi.

PRENSLERİ, PRENSESLERİ, ESKİ BAŞBAKANLARI VE JET-SET'İ AĞIRLADI

Halas 71, İstanbul Boğazı'nda davetler, güneyde ise lüks charter yatı olarak hizmet verdi.

Prens Charles, Prenses Margaret, Prens ve Prenses Michael of Kent, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand, Amerika eski başkanlardan Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel, Halas'ın ağırladığı önemli misafirler arasında yer aldı.

İŞLETMESİNİ MAÇAKIZI DEVRALDI

Patronlar Dünyası'nın derlediği habere göre; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, etkileyici bir tarihe sahip olan Halas'ın işletmesini 2020 yılında Maçakızı'na devretti.

1 HAFTALIK KEYİF 4.5 MİLYON LİRADAN FAZLA

Halas 71'de bir hafta boyunca konaklamanın maliyeti ise 112 bin euro yani 4 milyon 650 bin liradan başlıyor. Yatta, 24 misafir ağırlanabiliyor.