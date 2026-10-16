Fon vurgunu, banka genel müdürleri ve yöneticilerine kadar uzandı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda fon kanun teklifi ele alınırken yaptığı konuşmada flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

‘ARAŞTIRILMALI’

Akay, “Tera fonunda üst düzey bir kamu bankasının genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcısı yakınları ile birlikte direkt alım satım yapıyor, fahiş kârlar elde ediyor. Yakınlarıyla beraber yapıyorlar. Bir vurgun var. Herkes hesap vermek zorunda.

Genel Müdür ve yardımcısı yönetim kurulu üyesi, birinci veya ikinci derece akrabası ne tip işlem yaptı ve ne kazanç elde etti? Bunların da araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Akay, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine “Bu isimleri belgeli teyit gelince açıklayacağım” dedi.

Ziraat Portföy’ün ZR3 fonunu ve Borlease’i işaret eden Akay “Bazı kamu bankaları tek hisseli serbest fon kuruyor, Ziraat Portföy kurmuş, ZR3 fonu. Yüzde 80 zarar etti, fiilen battı, mağdurlar var” diye konuştu. Akay, MASAK’a da “EGMIONT adlı uluslararası istihbarat birimi ile iribata geçmeli. 193 ülke buraya üye. Yurt dışındaki mal varlıkları tespit edilsin, illiyet bağları kurulsun, şirketlerin hesapları tespit edilsin” çağrısı yaptı.