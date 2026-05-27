KONDA Araştırma’nın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada çıkan ‘tedbirli mutlak butlan’ kararının toplumda ve CHP seçmenindeki algısını ölçen bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

KONDA’nın araştırmasında katılımcılara, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı soruldu.

Ankete katılanların yüzde 39’u kararı “kesinlikle yanlış”, yüzde 13’ü ise “yanlış” olarak değerlendirdi. Böylece kararı olumsuz bulanların toplam oranı yüzde 52’ye ulaştı.

Kararı “doğru” bulanların oranı yüzde 8’de kalırken, “kesinlikle doğru” diyenlerin oranı yüzde 3 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 37’si ise karara ilişkin “ne doğru ne yanlış” yanıtını verdi.

Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu karar iktidar yanlısı seçmen tabanında da güçlü bir destek görmedi.

KONDA, yüzde 37’lik “kararsız” grubun önemli bölümünü ise ağırlıklı olarak AKP seçmeni, kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğini belirten seçmenlerin oluşturduğunu; bu kitlenin kutuplaşmadan uzak durma eğilimi taşıdığını değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AKP VE MHP'DEN

KONDA’nın araştırmasına göre seçmenlerin çoğunluğu, CHP’nin kısa süre içinde yeni bir kurultaya gitmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

Araştırmada bu görüşün toplum genelindeki oranı yüzde 59 olarak ölçülürken, AKP seçmeninde yüzde 53, MHP seçmeninde ise yüzde 68’e ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması fikrinin ise ağırlıklı olarak AKP ve MHP seçmeninden destek gördüğü belirtildi.

CHP seçmeninin yüzde 43’ü Özgür Özel yönetiminin kararı tanımayarak görevine devam etmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 53’ü yeni kurultay yapılması çağrısına destek verdi.

Araştırmada, “Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı” diyen CHP seçmeninin oranı ise yalnızca yüzde 5 olarak kaydedildi.

Öte yandan ankette katılımcılara “mutlak butlan” kavramı da soruldu. Katılımcıların yüzde 46’sı bu kavramı daha önce hiç duymadığını belirtirken, yüzde 29’u önceden bildiğini, yüzde 25’i ise bu hafta öğrendiğini söyledi.

Araştırma sonuçları, CHP kurultay davasıyla birlikte gündeme gelen “mutlak butlan” tartışmasının kamuoyunda kısa sürede geniş bir farkındalık oluşturduğunu ortaya koydu.