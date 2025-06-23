ASAL Araştırma, 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2 bin 12 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ASAL Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu.

KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltilirken; “Kararsızım” veya “Oy kullanmayacağım” diyen seçmenlerin oranı, AKP ve CHP’ye oy verecek kişilerin oranını geride bıraktı.

Yanıt verenlerin 27,5’i kararsız olduğunu belirtirken onu sırasıyla 23 puanla AKP, 22,2 puanla da CHP takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

AKP: Yüzde 23

CHP: Yüzde 22,2

MHP: Yüzde 7,4

DEM Parti: 6,9

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

TİP: Yüzde 1,1

Anahtar Parti: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5