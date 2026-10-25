Kaza, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokak girişindeki kavşakta T.Ö. idaresindeki otomobil ile F.S.’nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil yan yatarken, diğer otomobil ise minibüsün altına girdi.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile bir kişi, araçlardan çıkarılıp kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.