Fransız perakende devi Carrefour, İtalya’daki yaklaşık 1.000 mağazasını İtalyan gıda şirketi NewPrinces Spa’ya satıyor. Satışın yaklaşık 1 milyar Euro (47 milyar 345 milyon 690 bin TL) karşılığında gerçekleşeceği açıklandı.

Reggio Emilia merkezli NewPrinces, Plasmon, Centrale del Latte, Giglio, Polenghi Lombardo ve Delverde gibi birçok gıda markasının sahibi olarak güçlü bir profil çiziyor. Bu dev satın almayla şirket, İtalya genelinde büyük ölçekli dağıtım sektörüne güçlü bir giriş yapıyor.

YIL SONUNA KADAR SATIŞ GERÇEKLEŞECEK

Euronews'de yer alan habere göre, yaklaşık bin mağazanın devri için ilgili kurumlardan onay alınması gerekiyor. İşlemin, Carrefour Nederland Bv ve Carrefour SA ile yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu satışın ardından NewPrinces, 11 milyar avroluk potansiyel ciroya ulaşarak gıda sektöründe ciro açısından İtalya’nın ikinci büyük grubu, istihdam açısından ise en büyük operatörü haline gelecek. Şirketin İtalya’da 13 bin, dünya genelinde ise 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.

SENDİKALAR GREV KARARI ALDI

Satın alma haberinin ardından Filcams CGIL, Fisascat Cisl ve Uiltucs sendikaları, Carrefour Italia’nın çalışanların beklentilerine yanıt vermediğini belirterek grev kararı aldı.

Sendikalar, satıcı ve alıcı arasında toplam 400 milyon Euro'yu aşan marka ve geliştirme yatırımlarını kapsaması beklenen “kurtarma planının” yeniden değerlendirilmesi için İtalya İşletme ve Üretim Bakanlığı’nda toplantı talep etti.