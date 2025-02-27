CarrefourSA, denizlerimizin ve balıkçılığın sürdürülebilirliği için önemli projeler hayata geçiriyor. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki olan marka, su ürünleri mevzuatına tam uyum sağlayarak av ve boy yasaklarına uygun hareket ediyor. Sezon boyunca raflarında 80 çeşit balık bulunduran CarrefourSA, sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla tedarikçilerini de bu doğrultuda yönlendiriyor.

Denizlerin Temizliği İçin Entegre Midye Tesisi

CarrefourSA, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Köyü'nde Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisini kurarak güvenilir ve temiz midye dolma üretimini destekliyor. Bu tesis, kullanılan modern teknoloji sayesinde deniz temizliğine önemli katkılar sağlıyor.

Hayalet Ağlar Projesi ile Denizleri ve Balıkçılığı Koruma

Balıkçılık faaliyetleri sırasında denize bırakılan ve kontrolsüz şekilde avlanmaya devam eden hayalet ağlar, ekosisteme ciddi zararlar veriyor. CarrefourSA, küçük ölçekli kıyı balıkçılığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla Ocaklar Köyü'nde "Hayalet Ağlar" projesini hayata geçirdi.

“Balıkçılık Yaşarsa Ocaklar Yaşar” sloganıyla yürütülen projede, terk edilen ağların zamanla deniz yaşamını nasıl olumsuz etkileyebileceği gözler önüne serildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla, Marmara Denizi’nden toplanan hayalet ağlarla köy bir gecede "hayalet köy"e dönüştürüldü. Bu etkileyici enstalasyon ile “Bu manzara gerçek olmasa da geleceğimiz olabilir” mesajı verildi.

Proje kapsamında Ocaklar Köyü’nde küçük ölçekli kıyı balıkçılarına eğitimler düzenleniyor. Aynı zamanda, bu eğitimlerin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için dijital platformlarda da yayınlanması hedefleniyor.

CarrefourSA, sürdürülebilir balıkçılık adına hayata geçirdiği projelerle deniz ekosisteminin korunmasına ve gelecek nesillerin de sağlıklı deniz ürünlerine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürecek.