Sabancı Holding ve Fransız perakende devi Carrefour’un ortaklık paylarının devir sürecinin tamamlanması, Borsa İstanbul’da CarrefourSA (CRFSA) hisse senetlerinde sert bir yükseliş dalgası başlattı. Yeni hakim ortak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından şirkete aktarılan milyarlık sermaye avansının ardından hisse fiyatı kısa sürede iki katına yaklaştı.

HİSSE DEVİR SÜRECİ RESMİYET KAZANDI

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV'nin CarrefourSA bünyesindeki %89,28’lik hissesini A101'in bağlı olduğu Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devretmesine ilişkin Nisan ayında imzalanan anlaşma, gerekli onayların alınmasıyla 31 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Devir işlemi 3 Ağustos sabahı Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden piyasalara duyuruldu.

ÜÇ TAKSİTTE 15,9 MİLYAR TL NAKİT GİRİŞİ

Süreç sonrası yeni hakim ortak Yeni Mağazacılık A.Ş., Ağustos ayının ilk 10 günlük diliminde CarrefourSA hesaplarına toplam 15 milyar 922 milyon 401 bin 013 TL tutarında sermaye avansı transfer etti. Vadesiz ve faizsiz olarak sağlanan fonun aktarım takvimi şu şekilde gerçekleşti:

3 Ağustos: 4,04 milyar TL

5 Ağustos: 4,74 milyar TL

10 Ağustos: 7,12 milyar TL

Şirketten yapılan bilgilendirmede, aktarılan kaynağın finansal borçların kapatılmasında ve operasyonel sermaye ihtiyacında kullanılacağı ifade edildi.

HİSSELER 7 İŞLEM GÜNÜ ÜST ÜSTE TAVAN YAPTI

Dev nakit girdisinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören CRFSA hisse senetlerinde alım ağırlıklı bir seyir izlendi. 5 Ağustos Çarşamba gününü 174,00 TL seviyesinden tamamlayan hisseler, takip eden 7 işlem günü boyunca üst üste tavan fiyat seviyesine ulaştı. Hisse değeri kısa süre içinde 338,25 TL'ye yükselirken, 5 Ağustos kapanışına göre toplam değer kazancı %94,40 seviyesine ulaştı.

CRFSA Hisse Senetlerinin 10 Günlük Fiyat Hareket Tablosu: