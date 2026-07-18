Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Boran Tağ, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay, Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Boran Tağ, hedef aldığı iş yerinin önüne gelerek belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların iş yerine isabet ettiği saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek Seyhan ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gözaltına aldı. KENDİSİNİ 'KORKUTMAK İSTEDİM' DİYE SAVUNDU Emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahipleriyle aralarında husumet bulunduğunu öne süren Boran Tağ'ın, "Korkutmak amacıyla yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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