Özelleştirmede gaza basan iktidar fabrika, liman, banka, işletmelerden sonra son dönemde devletin elindeki kupon arsa ve arazileri parsel parsel satmaya başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla şimdi de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 27 ildeki 55 arsa ve arazi satış listesine konuldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) çarşaf liste verildi. Listede İstanbul Şişli’de hastane binası ile okul arsası da yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 55 taşınmaz ile üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı. Kararla, bu arsa ve arazilerin satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi konusunda ÖİB’e yetki verildi.

HAZİNE’YE GİDECEK

Karara göre, özelleştirme işlemleri en geç 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Elde edilen gelirler ise özelleştirme masrafları düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı’nın yenileme yatırımlarında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak. İstanbul birbirinden değerli 7 ayrı parselle başı çekiyor.

Çarşaf listede satılacak arsa ve arazilerin bulunduğu iller ve gayrimenkul sayıları şöyle yer alıyor: Adıyaman, Afyon (2), Ağrı, Amasya, Ankara (2), Aydın (2), Balıkesir (3), Bolu, Bursa (6), Çorum, Erzurum (2), Eskişehir, Iğdır, İstanbul (7), İzmir (2), Kahramanmaraş, Kastamonu (2), Kayseri, Kocaeli (2), Kütahya, Manisa, Mersin (3), Muğla (3), Sakarya (2), Samsun, Tekirdağ (4), Uşak.

Listede Okul arazisi var

İmar değişikliği yapılarak rant değeri yükseltilip satışa sunulacak arsa ve araziler arasında İstanbul’da yer alan 7 gayrimenkulden birini Şişli Teşvikiye’deki hastane binası oluşturuyor. Marmara Üniversitesi’nin karşısında Poyracık Sokak’ta bulunan hastane binası 222 metrekare alan üzerinde yola sıfır konumda bulunuyor. Listede ayrıca İstanbul’da Ataşehir Esatpaşa’da 4 bin 705 metrekare arsa, Kadıköy Mecidiye’de 20 bin 854 metrekare garaj ve kargir evli arsa, Kadıköy Merdivenköy’de 979 metrekare okul yeri de bulunuyor.