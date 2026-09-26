Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evden 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı belirlenen şüpheli, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gölbaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli tespit edildi. Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı belirlendi. Hırsızlığın ardından parkta elbiselerini değiştiren şüphelinin, daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmada şüphelinin, ağustos ayında Bolu’da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu’da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı belirlendi.

Hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla Ankara’dan otobüsle Konya’ya gitmek üzereyken yakalandı. Şüpheli işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.