ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ vekili Av.Melike Kısa tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listelinen taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı tarafından 12/05/2023, 13-1020 ve 09/05/2023, 12-883 sayılı Kamulaştırma Kararları alındığı,

2.Kamulaştırma bedelinin mahkemece belirlenen banka şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmaların 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı,

5.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 24/03/2026

Kamulaştırılan Taşınmazların Özellikleri

Samsun, Çarşamba, Konukluk;

2026/56 Esas,Maliki:Şaban Okur

220 Ada 29 Parsel, 64,03m² irtifak, tarla

2026/57 Esas,Maliki:Şaban Okur

220 Ada 31 Parsel, 1,79m² pilon, 35,66m² irtifak, tarla

2026/58 Esas,Maliki:Şaban Okur

221 Ada 17 Parsel, 497,69m² irtifak, tarla

2026/59 Esas,Maliki:Hasan Okur

221 Ada 24 Parsel, 3,85m² irtifak,tarla

2026/60 Esas,Maliki:Ahmet, Emin, Hava, İlyas, Mehmet, Mustafa Yiğit, Songül Yiğit Boğa, Esma Okur

224 Ada 8 Parsel, 570,64m² irtifak, fındık bahçesi

2026/61 Esas,Maliki:Hava, Kani, Korkmaz, Ömer, Özkan, Rasim, Sönmez, Şenol Kurt

257 Ada 50 Parsel, 4,36m² pilon, 5,54m² irtifak, tarla

Samsun, Ayvacık, Kabaklık;

2026/69 Esas,Maliki:Dudu Köktaş; Emine, Hasret, İrfan, Merve, Orhan Gültekin

101 Ada 1383 Parsel, 539,4m² irtifak, fındık bahçesi

2026/70 Esas,Maliki:Adem, Engin, Ercan, Mustafa, Sebahattin Aycan; Döndü Kesim; Emine Boz; Emine Cenikli; Mustafa Gültekin; Şadiye, Zekiye Yavuz

101 Ada 1377 Parsel, 22,37m² irtifak, fındık bahçesi

2026/71 Esas,Maliki:Dudu Köktaş; Emine, Hasret, İrfan, Merve, Orhan Gültekin

101 Ada 1376 Parsel, 1,45m² pilon, 66,31m² irtifak, fındık bahçesi

2026/72 Esas,Maliki:Zekiye Altuntaş

101 Ada 800 Parsel, 3,99m² pilon, 100,85m² irtifak, fındık bahçesi

2026/73 Esas,Maliki:Zekiye Altuntaş

101 Ada 803 Parsel, 15,36m² irtifak, fındık bahçesi

