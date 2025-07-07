Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve petrol rafinerilerinin karlılık marjlarında yaşanan değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammı yüzde 15,71 olarak kesinleşmiş ve geçtiğimiz hafta benzine 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam yapılmıştı.
MOTORİNE BİR ZAM DAHA YOLDA
Gazeteci Olcay Aydilek, geçtiğimiz hafta yapılan artışa ek olarak motorin fiyatlarına salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı itibarıyla 1,70 TL daha zam yapılacağını duyurdu.
7 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
Benzin
İstanbul (Anadolu): 51.01 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.16 TL/L
İzmir: 52.16 TL/L
Ankara: 51.82 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L
İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L
İzmir: 53.57 TL/L
Ankara: 53.22 TL/L