Küresel para politikasında gerginlik artarken gözler çarşamba gününe çevrildi. Piyasaların kaderini belirleyecek bu karar yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik derinleşirken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. 2026 yılının ilk Fed toplantısı, yalnızca faiz oranı açısından değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar nedeniyle de kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin “anlamlı ölçüde” düşürülmesi yönündeki sert çıkışları ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,6 seviyesinde seyretmesi, Fed üzerindeki baskıyı artırırken; kararın ardından altın, dolar ve gümüş başta olmak üzere küresel piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtiliyor

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair beklentiler güçlü kalırken, mart ve nisan aylarına yönelik tahminler bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ NASIL ETKİLENİR?

Fed’in faizi sabit tutması ancak “şahin” tonunu koruması halinde, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş üzerinde baskı artabilir. Buna karşılık, enflasyon vurgusunun yumuşaması ve ilerleyen aylarda faiz indirimi sinyali verilmesi durumunda, altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlerin önü açılabilir. Özellikle jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda güvenli liman talebi tamamen ortadan kalkmış değil.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik mesajlar, dolar endeksini güçlendirebilir. Bu senaryoda gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı artarken, doların küresel ölçekte cazibesi korunur. Ancak Fed’in daha temkinli ve güvercin bir duruş sergilemesi, doların küresel değerinde geri çekilmeye yol açabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR KIRMIŞTI

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons altın cuma günü 4 bin 991 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece ons altın piyasanın 5 bin dolar beklentisine yaklaştı.

Gram altında, ons altındaki rekorlar ve dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişlerin etkisiyle sert yükseldi. Gram altın resmi rakamlarda 6 bin 953 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 7 bin lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ons gümüşte de rekora doymayan yatırım araçları arasında yer aldı. Ons gümüş, 103,38 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş piyasanın sene sonu 100 dolar beklentisini ocak ayında kırmış oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.