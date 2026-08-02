Takvimlerde ağustos ayının ilk haftası olarak yer alan 'Eyyam-ı bahur' dönemiyle birlikte hava sıcaklıkları yükseliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, atmosferik tahmin modellerinin ağustosun ilk günlerinde sıcaklıkların Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını gösterdiğini belirtti.
SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK
Sıcak hava dalgasının doğu bölgelerine Arap Yarımadası'ndan, batı bölgelerine ise Afrika üzerinden geleceğini ifade eden Toros, Güneydoğu Anadolu'da temel riskin yüksek sıcaklık olacağını bildirdi. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Marmara'nın kıyı kesimlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artacak.
Sıcak hava dalgasının Türkiye’nin doğusuna Arap Yarımadası’ndan, batısına ise Afrika üzerinden geleceğinin altını çizen Toros, “Güneydoğu Anadolu’da temel risk unsuru yüksek hava sıcaklığı olacak. İstanbul gibi Marmara’nın kıyı kesimlerinde ise yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklık daha fazla artacak. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul’da sıcaklıklar 30, 4 Ağustos Salı ise 32 dereceye çıkıyor. Eyyam-ı bahur sürecinde sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye’de normalin üzerine çıkacak.” diye konuştu.
ÇARŞAMBADAN SONRA BAŞLAYACAK
İstanbul'da pazartesi günü sıcaklığın 30, salı günü ise 32 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların tüm ülkede normallerin üzerine çıkacağı öngörülüyor.