Şubat ayında tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) soğuk havaların dönüşüne yönelik peş peşe uyarı yapılırken, 19 mart çarşamba günü için 22 şehirde kar yağışı uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR 30 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Hava tahmin raporlarına yansıyan verilere göre; birçok şehirde hava sıcaklıkları 3-4 günlük süre içerisinde 25 ila 30 derece arasında düşüş gösterecek. Yeni haftaya sahil kesimlerinde poyraz beklenirken, pazartesi ve salı günleri Türkiye genelinde yağmur etkili olacak.
İşte MGM'nin internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre çarşamba günü kar yağışı beklenen 22 şehir:
- Bursa
- Kütahya
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Eskişehir
- Düzce
- Bolu
- Ankara
- Karabük
- Kastamonu
- Çankırı
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Çorum
- Yozgat
- Amasya
- Tokat
- Ardahan
- Kars
- Erzurum
- Ağrı
- Bilecik