ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim'de yapacağı para politikası toplantısı öncesinde piyasaların ağırlıklı beklentisi faizlerin sabit tutulması yönünde. Ancak enflasyonun hızlanması, faiz artışı ihtimalini gündemde tutuyor; ekonomistlerin artışın zamanlamasına ilişkin tahminleri ayrışıyor.

CME Group'un 25 Ekim verilerine göre piyasalar, politika faizinin yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakılması ihtimalini yüzde 90, artırılması ihtimalini ise yüzde 10 olarak fiyatlıyor. Enflasyon verilerinin ardından güçlenen ekimde artış beklentisi, Fed yetkililerinin temkinli mesajlarıyla yeniden geri planda kaldı.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Böylece aylık enflasyon son beş ayın, yıllık enflasyon ise son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğu bu dönemde, gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 yükseldi. Üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artış da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

WARSH'TAN NET YÖNLENDİRME YOK

Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada para politikasına ilişkin net bir yönlendirmede bulunmadı.

Fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Warsh, yılın kalan toplantılarında alınabilecek kararlar hakkında önceden yorum yapmayı doğru bulmadığını belirtti. Fed Başkan Yardımcıları Philip Jefferson ve Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller'ın açıklamaları da bankanın bir sonraki adımda aceleci davranmayabileceği şeklinde yorumlandı.

S&P EKİMDE ARTIŞ BEKLİYOR

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, Fed'in yeni verileri değerlendirmek için şimdilik faizleri sabit tutmasını beklediğini belirtti. Kamin'e göre işsizlik oranlarının düşük, enflasyonun ise yüksek seyretmesi nedeniyle aralık ayında faiz artışı muhtemel.

S&P Global ABD Başekonomisti Satyam Panday ise ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Enflasyonun Fed'in öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Panday, mevcut faiz artırımı döngüsünde toplam 50 baz puanlık ek artış öngördüklerini kaydetti.

ING ekonomistleri de analizlerinde ABD ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğüne, ancak enflasyonun hedefin üzerinde kaldığına dikkat çekti. Analizde istihdam verilerindeki zayıflama ile konut piyasası gibi faize duyarlı sektörlerdeki baskılar da vurgulandı. Faiz kararının oy birliğiyle alınmasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, bazı yetkililerin faiz artışı yönünde karşı oy kullanabileceği belirtildi.

TOPLANTI ARA SEÇİMLERDEN ÖNCE

Fed'in toplantısı, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden kısa süre önce gerçekleşecek. Panday, Fed'in bağımsız bir merkez bankası olarak ekonomik verilere, yüzde 2 enflasyon hedefine ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görevine odaklanmayı sürdüreceğini belirtti.

Faiz artışları, borçlanma maliyetlerini yükselterek talebi ve enflasyonu sınırlamayı amaçlarken büyüme üzerinde baskı yaratabiliyor. Bu nedenle Fed, kararlarında enflasyonun yanı sıra istihdam ve büyüme verilerini de dikkate alıyor.

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