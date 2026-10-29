28 Ekim Çarşamba akşamı NOW'da Yeraltı, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Ekran rekabetinin ardından gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarına çevrildi. Açıklanan sonuçlarda iki dizi arasındaki yarış öne çıktı.

28 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total grubunda Yeraltı ilk sırada yer alırken Sevdan Bir Ateş ikinci oldu. ABC1 kategorisinde de Yeraltı zirvedeki yerini korudu. AB grubunda ise Sevdan Bir Ateş birinci, Yeraltı ikinci sıraya yerleşti.

İKİ DİZİ ARASINDA REYTİNG YARIŞI

Çarşamba akşamlarının reyting yarışında Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş öne çıkarken diğer yapımlar arasında yarışma programları da yer aldı. Yeni sezonda iki hafta üst üste zirveyi kaybeden Yeraltı, son bölümünde toparlanarak yeniden liderliğe yükseldi. Sevdan Bir Ateş'te ise düşüş eğilimi devam etti.