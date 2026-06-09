Gökbilim platformu EarthSky.org’un verilerine göre, 22 Mayıs - 3 Temmuz tarihleri arasında aktif olan sıra dışı Arietids (Gündüz Arietidleri) meteor yağmuru, Çarşamba sabahı en yüksek aktivite seviyesine ulaşıyor. Ancak fenomenin gün ışığı saatlerinde gerçekleşmesi, dünya genelinde çıplak gözle doğrudan gözlemlenmesini engelliyor.

ŞAFAK VAKTİNDEKİ PARLAKLIK GÖRÜŞÜ KISITLIYOR

Meteor yağmurları genellikle gece gözlemleriyle özdeşleştirilse de Arietids, gün doğumundan önceki 45 ila 60 dakikalık kısa bir zaman diliminde meydana geliyor. Gökyüzünün bu saatlerde aydınlanmaya başlaması nedeniyle, gök taşları güneş ışığının yoğunluğu karşısında kontrastını kaybederek çıplak gözle görünmez hale geliyor.

Brezilya haber platformu Olhar Digital’de yer alan detaylara göre, meteorların gökyüzünde çıkış yaptığı nokta (radyant), Koç (Aries) takımyıldızındaki 41 Arietis (Bharani) yıldızının yakınlarında bulunuyor. Bu bölgenin şafak vaktinde ufuk çizgisine yakın ve alçakta kalması, ışıklı izlerin Dünya atmosferine yanal veya paralel yörüngelerle girmesine yol açarak görünürlük oranını daha da düşürüyor.

"BİLİMSEL DEĞERİ VAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraíba Astronomi Derneği (APA) Başkanı ve Brezilya Meteor Gözlem Ağı (BRAMON) Teknik Direktörü Marcelo Zurita, bu doğa olayının görsel bir şölenden ziyade bilimsel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Zurita, durumun teknik boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Olay gündüz gerçekleşiyor ve bu meteorlar gün ışığında görülebilecek kadar parlak değiller. Geçmiş kayıtlarda da bu yağmurla ilişkilendirilen aşırı parlak meteor kayıtları bulunmuyor. Bu durum aslında sadece bilimsel bir merak konusu. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar tarafından çıplak gözle izlenemeyecek bir yağmur gerçekleşecek."

RADYO DALGALARI İLE TAKİP EDİLİYOR

Görsel olarak takip edilemeyen bu doğa olayı, gelişmiş bilimsel yöntemlerle izlenebiliyor. Uzmanlar, meteorların atmosfere girişleri esnasında oluşturdukları iyonize izlerin radyo dalgalarını yansıtma özelliğinden faydalanıyor. Radyo astronomisi teknikleri kullanılarak yapılan bu izleme yöntemiyle, çıplak gözle görülmeyen meteor geçişleri kayıt altına alınabiliyor.

EVDEKİ RADYOLARLA ANLAŞILABİLİR

Space.com sitesinde yer alan bilgilere göre, araştırmacıların kullandığı profesyonel ekipmanların yanı sıra, bireysel olarak da fenomeni dolaylı yoldan algılamak mümkün.

Elektromanyetik parazitin düşük olduğu alanlarda, yerel yayını bulunmayan boş bir frekansa ayarlanan geleneksel FM radyoları, meteorların atmosfere girişiyle oluşan iyonize izlerin radyo sinyallerini yansıtması sonucunda kısa parazitler veya ses dalgaları yakalayabiliyor.

ÇARŞAMBA SABAHI ZİRVE YAPACAK

Aritedis meteor yağmuru da 22 Mayıs ile 3 Temmuz tarihleri arasındaki aktif dönemiyle bu sürecin bir parçası olarak öne çıkıyor. Çarşamba sabahı zirve noktasına ulaşacak olan bu doğa olayı, gün doğumundan önceki 45 ila 60 dakikalık zaman diliminde gerçekleşiyor.

Koç Takımyıldızı'ndaki 41 Arietis yıldızı yakınlarında bir çıkış noktasına sahip olan fenomen, çıplak gözle pratik olarak görülemezken, yalnızca radyo astronomisi yöntemleri ve FM radyo frekansları üzerindeki parazitler aracılığıyla algılanabiliyor.