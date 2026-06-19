İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Kuğulu Park’ta vatandaşla buluştu. Dervişoğlu esnafın derdini dinledi, bir söyledi bin ah işitti. Bir dondurmacı dondurmanın topunun 75 TL olduğunu söyleyince Dervişoğlu, “İki çocuğuna 2 top alsan 300 lira. Dedeler torunlarına, anne babalar evlatlarına mahcup ediliyor” dedi. Bir taksici de, “Gaz fiyatları belli. Vatandaş taksiye binemiyor” dedi.

Dervişoğlu esnaf gezisinin sonrası Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba ve parti kurmayları ile birlikte SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti ve çayını da SÖZCÜ’de içti. Gazetemiz yazarı Emin Çölaşan, Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk ve Haber Müdürümüz Emin Özgönül ile sohbet eden Dervişoğlu, “Erdoğan çay simit hesabıyla gelmişti” hatırlatması yaptı ve emeklinin, asgari ücretlinin maaşının beş kişilik bir ailede günlük çay simit yemesi halinde bile zor yettiğini söyledi. Dervişoğlu vatandaşları 27 Haziran’daki Bayrak Mitingi’ne de davet etti ve şöyle dedi:

‘BAYRAK AÇMAYA DAVET’

“Haksızlığa, hukuksuzluğa, Cumhuriyet’e karşı kalkışmaya, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ihanete karşı bayrak açıyorum. Parti, siyasi görüş ayrımı düşünmeksizin herkesi bayrak açmaya davet ediyorum. ”