KUCHO, teknolojinin sunduğu imkanlarla kazandığı özel yetenekler sayesinde farklı evren ve zamanlara açılan portallar oluşturabiliyor. Her bölümde arkadaşlarıyla birlikte yeni bir serüvene atılan KUCHO, çocuklara hem eğlenceli anlar hem de hayallerinin peşinden gitme cesareti aşılamayı hedefliyor.

Cartoon Network Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Yunanistan Çocuk Kanalları Direktörü Zümrüt Pakoy, KUCHO’nun çocuklar için hem kahkaha hem de ilham kaynağı olacağını belirtti. Pakoy, “Çocuklarımıza bayram hediyesi olarak kahkahalarla dolu bir çizgi film sunmak istedik. KUCHO’nun kısa sürede en sevilen yapımlar arasına gireceğinden eminiz,” dedi.

KUCHO, aynı zamanda Cartoon Network Türkiye’nin ilk erişilebilir çizgi filmi olma özelliğini taşıyor. İşaret dili, sesli betimleme ve altyazı seçenekleriyle yayınlanacak olan KUCHO, işitme ve görme engelli çocukların da çizgi film keyfini yaşamalarına imkan tanıyor.

Animasyon stüdyosu Dopamine Fact imzası taşıyan KUCHO’nun yapımcıları Serdar Sayar ve Ufuk Coşkun, projenin yerli içerik üretiminde kaliteyi yükseltme hedefiyle hazırlandığını vurgulayarak, “Çizgi filmimiz çocukların en yakın arkadaşı olmak için hazır. 23 Nisan’da başlayacak bu dostluktan büyük heyecan duyuyoruz,” açıklamasında bulundu.

KUCHO, 23 Nisan’daki ilk yayınından sonra her gün saat 17.00’de Cartoon Network ekranlarında çocuklarla buluşmaya devam edecek.