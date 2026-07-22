Teknoloji ürünlerinde satış sonrası hizmetlerin kullanıcı deneyimindeki önemi her geçen gün artarken, Casper 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulamasıyla Türkiye'de hızlı teknik servis desteği sağlıyor. Türkiye genelinde 8 şehirde 1 saatte servis hizmeti veren Casper; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi ürün gruplarında servis süreçlerini ortalama 35-48 dakika içerisinde tamamlayarak kullanıcıların cihazlarına aynı gün içerisinde yeniden kavuşmasını sağlıyor.

35 yıldır satış sonrası hizmet operasyonlarını kendi bünyesinde yöneten Casper, geliştirdiği servis altyapısı, deneyimli teknik ekipleri ve güçlü yedek parça yönetimi sayesinde sektörde servis sürelerinin haftaları bulabildiği bir dönemde cihaz onarımlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlıyor.

Son 1 yılda yaklaşık 8 bin cihaz 1 saatten kısa sürede teslim edildi

Casper, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasındaki bir yıllık dönemde "1 Saatte Servis" uygulaması kapsamında büyük bir başarıya imza atarak, servis noktalarında toplam 7.983 cihazı 1 saatten kısa sürede onarıp kullanıcılarına teslim etti. Şirketin bu dönemdeki zamanında teslimat başarı oranı yüzde 93 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşirken, hızlı teslim edilen cihazların dağılımında en büyük payı 4.108 adet ile dizüstü bilgisayarlar aldı. Dizüstü bilgisayarları sırasıyla 1.821 adet tablet ve 1.324 adet akıllı telefon takip etti. Aynı uygulama kapsamında 1 saatten kısa sürede onarılarak sahiplerine ulaştırılan diğer ürün grupları ise 380 adet masaüstü bilgisayar ve 350 adet monitör oldu.

8 şehirde hizmet veriyor

Casper'ın hızlı servis ekosistemi olan "1 Saatte Hizmet Noktaları" Türkiye genelinde toplam 8 şehirde faaliyet gösteriyor. Bu yenilikçi hizmet ağı bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir illerinde tüketicilerle buluşuyor. Bölgesel yapılanma içindeki operasyonel yoğunluğa bakıldığında, İstanbul toplam 3.327 cihazla en yüksek işlem hacmine sahip hizmet noktası olarak liderliği üstleniyor. Verimlilik ve performans tarafında ise Eskişehir lokasyonu, gerçekleştirdiği yüzde 98'lik zamanında teslimat oranıyla ağın en başarılı merkezi olarak öne çıkıyor.

Güçlü teknoloji altyapısı ve uzman kadro

Casper'ın hızlı servis performansının arkasında gelişmiş arıza analiz sistemleri, otomatik iş yönlendirme altyapısı, dijital teknik kılavuzlar, yüksek yedek parça erişilebilirliği ve uzman teknisyen kadroları bulunuyor. Servise gelen cihazlar ilk andan itibaren dijital sistemler tarafından analiz edilerek ilgili uzman ekip ve iş istasyonlarına yönlendiriliyor. Böylece arıza tespiti, onarım ve test süreçleri minimum sürede tamamlanabiliyor.

Garanti dışı ürünler de kapsamda

Casper'ın "1 Saatte Servis" uygulaması yalnızca garanti kapsamındaki ürünlerle sınırlı değil. Casper ve Excalibur logolu dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All In One bilgisayarlar; garanti içi veya garanti dışı olmasına bakılmaksızın hizmetten yararlanabiliyor. Ağır fiziksel hasar bulunan veya uzun süreli test gerektiren özel durumlar dışında cihazların büyük bölümü aynı gün içerisinde kullanıcılarına teslim ediliyor.

Müşteri memnuniyetinde yüzde 95'in üzerinde başarı

Casper servislerinden hizmet alan müşterilerin katılımıyla gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre, Haziran 2026 itibarıyla müşteri memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerine çıktı.

Casper 1 saatte servis hizmetine nasıl ulaşılır?

Kullanıcılar en yakın Casper servis noktasına ulaşmak için 0850 250 77 77 numaralı çağrı merkezini arayabiliyor veya www.casper.com.tr/destek adresini ziyaret edebiliyor. Casper servis merkezleri randevusuz hizmet verirken, "1 Saatte Servis" uygulaması için herhangi bir ek ücret talep edilmiyor.