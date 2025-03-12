Casper, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip. 34.500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisinde yıllık 1 milyondan fazla bilgisayar üretimi gerçekleştiren marka, aynı zamanda telefon ve tablet üretimiyle de sektörde öne çıkıyor. Tüketici elektroniğinde yerli üretimin, Türkiye’yi yalnızca bir tüketici konumundan çıkarıp teknoloji üreten bir ülke haline getirdiğini belirten Casper Pazarlamadan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bu sürecin küresel rekabette de ülkeye avantaj sağladığını vurguladı.

Ar-Ge ve İnovasyonun Gücü

Casper, Ar-Ge merkezinde tüketici beklentilerine uygun üretim yaparak kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Türkiye’de ilk kez Intel’in en yeni işlemcilerini ve NVIDIA’nın güçlü ekran kartlarını kullanıcılara sunan marka, global trendleri hızla yerel pazara entegre etme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Üretim tesislerinde farklı test süreçlerinden geçirilen cihazlar, kalite kontrol mekanizmaları sayesinde yüksek performansla tüketicilere ulaşıyor.

İstihdamda Kadın ve Gençlere Destek

Teknoloji sektöründe istihdamı artırmayı hedefleyen Casper, üst yönetim, mühendislik ve üretim bölümlerinde kadın çalışan oranıyla dikkat çekiyor. Şirket, genç yeteneklere sunduğu kariyer fırsatlarıyla sektördeki yenilikçi yaklaşımını destekliyor. Feray Karaman, bilim ve teknoloji alanında gençlere verilen desteğin, şirketin dinamizmini ve sürdürülebilir büyümesini güçlendirdiğini belirtti.

Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, Türkiye’nin teknoloji üretiminde daha güçlü bir konuma gelmesi için yerli üretimin ve inovasyon yatırımlarının önemi bir kez daha vurgulanırken, Casper da Ar-Ge çalışmaları, üretim altyapısı ve istihdam politikalarıyla bu sürece katkı sunmaya devam ediyor.