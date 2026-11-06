Excalibur G870'in kapak mekanizması, Intertek tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik mekanik dayanıklılık testine tabi tutuldu. Test kapsamında bilgisayarın kapağı, 110 derecelik açıyla tekrarlanan açma-kapama hareketlerine maruz bırakıldı. Test süresince 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin ve 100 bin çevrim aşamalarında yapılan kontrollerin tamamı başarıyla sonuçlandı. Kapak mekanizmasında hiçbir aşamada deformasyon görülmemesi, menteşe sisteminin yoğun açma-kapama hareketlerine karşı yüksek dayanıklılığını ortaya koydu. Menteşe ömrünü cihazın beklenen kullanım ömrünün çok ötesine taşıyacak şekilde tasarlanan Excalibur G870, yoğun ve tempolu kullanım ortamları için güvenilir bir tercih olarak öne çıkıyor.

“Casper’da mühendislik anlayışımızın özünde, sektör standartlarının ötesine geçmek var”

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, test sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bir bilgisayarı değerlendirirken genellikle işlemcisine, ekranına, sunduğu performansa bakıyoruz. Oysa o bilgisayarın yıllar içinde nasıl bir kullanım deneyimi sunacağı en az bunlar kadar önemli. Excalibur G870'in kapak mekanizmasının 100 bin çevrimlik bağımsız laboratuvar testini hiçbir deformasyon olmadan tamamlaması, bu yaklaşımımızın somut bir sonucu. Sektör standardını 5 kat aşıyor olmamız, ürünlerimizin dayanıklılığı noktasındaki iddiamızı somutlaştırıyor. Casper'da tüm mühendislik çalışmalarımıza bu bakış açısıyla yön veriyoruz.”

Kapak mekanizmasının dayanıklılığı uzun süreli kullanımda önem taşıyor

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizması, günlük kullanım boyunca en fazla mekanik harekete maruz kalan bileşenler arasında yer alıyor. Ekranın her hareketinde bağlantı noktaları belirli bir fiziksel yük taşıyor. Bu nedenle ekran mekanizmasının dayanıklılığı, bilgisayarın uzun süreli kullanım kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Casper, Excalibur G870 ile elde ettiği sonuçla yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında uzun süreli kullanım dayanıklılığının önemine dikkat çekiyor.