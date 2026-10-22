Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlarda kullanılan işlemcilerin yetenekleri de genişliyor. Yeni nesil bilgisayarlarda yer alan NPU (Nöral İşlem Birimi), yapay zekâ işlemlerinin bir bölümünü üstlenerek işlemlerinin hızlı bir şekilde cihaz üzerinde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bu teknoloji, kullanıcıların yapay zekâ destekli özelliklerden daha hızlı ve verimli yararlanmasını sağlarken, bilgisayar üreticilerinin ürün geliştirme çalışmalarında da giderek önem kazanıyor.

“Yapay zekâ özellikleri bilgisayarların standardı haline gelecek”

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Geçmişte kullanıcılar bilgisayar seçerken daha çok işlemci gücüne, bellek ve depolama kapasitesine odaklanıyordu. Bugün bu özellikler önemini korurken bilgisayarların yapay zekâ işlemlerini kendi donanımları üzerinden gerçekleştirebilmesi de yeni bir seçim kriteri haline geliyor. Kullanıcılar artık bilgisayarlarından daha hızlı, verimli ve akıcı bir deneyim bekliyor. Üstelik bu dönüşümün henüz başındayız. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde yapay zekâ yeteneklerinin bilgisayarların standart özellikleri arasında yer alacağını öngörüyoruz. Üreticiler açısından da önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri, bu teknolojileri kullanıcıların günlük yaşamında somut fayda sağlayacak şekilde ürünlere entegre etmek olacak” dedi.

Casper, AI PC yatırımlarını artırıyor

Casper'ın bu alandaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feray Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Casper olarak yeni nesil işlemci teknolojilerini ürün geliştirme süreçlerimizin öncelikli alanları arasında konumlandırıyoruz. NPU teknolojisine sahip bilgisayarlarımızla belirli işlemlerin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilmesini destekleyerek kullanıcıların daha hızlı, akıcı ve verimli bir deneyim yaşamasını amaçlıyoruz. Nirvana S100 AI modelimizi de kullanıcıların yapay zekâ teknolojilerinden günlük işlerinde daha fazla yararlanabilmesi için geliştirdik. Bugün bilgisayar üretimimizin yaklaşık yüzde 30'unu AI PC modellerimiz oluşturuyor. Küresel pazarda bellek krizinin yarattığı tedarik baskısına rağmen, uzun vadeli tedarikçi ilişkilerimiz sayesinde AI PC yatırımlarımızı planladığımız hızda sürdürerek, yıl sonuna kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz”.

Yeni nesil işlemciler günlük bilgisayar deneyimini geliştiriyor

NPU teknolojisinin kullanıcı deneyimine yansıdığı alanlar arasında görüntülü görüşmeler ve çevrim içi toplantılar da bulunuyor. Casper Nirvana S100’de Intel Core Ultra 7 işlemciyle birlikte yer alan NPU, uyumlu yapay zekâ uygulamalarında görüntünün iyileştirilmesi, arka planın düzenlenmesi ve ortam gürültüsünün azaltılması gibi işlemlerin cihaz üzerinde gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Böylece kullanıcılar, günlük işlerini sürdürürken yapay zekâ destekli özelliklerden yararlanabiliyor ve bilgisayarın donanım kaynaklarını daha verimli kullanabiliyor.

Yapay zekâ performansı bilgisayar seçiminde yeni bir kriter haline geliyor

Bilgisayar seçiminde işlemci, RAM, depolama ve ekran kartı gibi temel donanımlar önemini korurken artık yapay zekâ performansı da seçim kriterleri arasına giriyor. Casper Nirvana S100, farklı işlemci ve RAM seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaç duyduğu performansa uygun konfigürasyonu oluşturmasına imkan sunuyor. Böylece günlük kullanımdan profesyonel işlere ve yapay zekâ destekli uygulamalara kadar farklı kullanım senaryolarında Casper, ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.