Hibrit çalışma, eğitim ve mobil yaşam alışkanlıkları dizüstü bilgisayarlarda performans kadar taşınabilirlik ve ekran konforunu da öne çıkarıyor. Nirvana X100, geniş ekran ile hafifliği aynı cihazda buluşturarak bu iki beklenti arasındaki dengeye odaklanıyor. İnceltilen gövdesi ve yuvarlatılmış tasarım çizgileriyle model, gün içinde farklı çalışma ortamları arasında hareket eden kullanıcılar için geliştirildi.

Günlük kullanıma konfor katan ekran deneyimi

Casper Nirvana X100, 15,6 inç FHD 1920×1080 çözünürlüklü IPS ekrana sahip. 250 nit parlaklık sunan Anti-Glare ekran, farklı ışık koşullarında gölgelenmeyi azaltarak daha konforlu bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Dokümanlarla çalışmaktan çevrim içi toplantılara, internet kullanımından içerik tüketimine kadar farklı kullanım senaryolarına yanıt veriyor. Metalik gri tasarımı, daha yuvarlak hatları ve ürünle aynı renkteki klavye ve touchpad’i ise modelin modern görünümünü tamamlıyor.

Artık her yer çalışma alanı

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, değişen çalışma alışkanlıklarının ürün stratejilerine yön verdiğini belirterek, “Bugün çalışma alanı artık tek bir masa ya da ofisle sınırlı değil. Kullanıcılar gün içinde ofisten eve, okuldan farklı çalışma ortamlarına geçerken bilgisayarlarını da beraberinde taşıyor. Bu değişim, bilgisayar tercihinde performansın yanı sıra ekran alanı ile taşınabilirlik arasındaki dengeyi de önemli hale getiriyor. X100’ü geliştirirken değişen bu çalışma düzeninden ve kullanıcıların gün içinde bilgisayarlarıyla hareket etme ihtiyacından yola çıktık. Ürün tasarımında da kullanıcıların farklı ortamlarda rahat çalışabilmesini ve cihazlarını günlük yaşamlarına kolayca dahil edebilmesini odağımıza aldık” dedi.

180 derece açılabilen yapısıyla farklı çalışma ortamlarına uyum sağlıyor

Casper Nirvana X100’ün 180 derece açılabilen yapısı, farklı çalışma pozisyonlarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Masa başında ekran açısını ihtiyaca göre ayarlamaya olanak tanıyan bu yapı, toplantı sırasında ekran paylaşımı gibi kullanım senaryolarında da kolaylık sağlıyor.

Yeni nesil Intel AI işlemciyle günlük kullanımı destekliyor

Casper Nirvana X100, yeni nesil Intel AI işlemcisi ve 5600 MT/s bellek yapısıyla günlük çalışma ihtiyaçlarını destekliyor. İşlemcide yapay zeka iş yüklerini destekleyen NPU, uyumlu uygulamalarda bu görevlerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor. Böylece çevrim içi toplantılarda görüntü ve ses iyileştirme, arka plan efektleri gibi yapay zeka destekli özelliklerden günlük çalışma akışında yararlanılabiliyor.

Cihazın tek şarjla 9 saate kadar kullanım imkanı sunan 6000 mAh akıllı bataryası, gün içinde prize olan ihtiyacı azaltıyor. Yüksek sıcaklık, aşırı soğuk ve tozlu ortam gibi ekstrem koşullarda test edilen X100, dayanıklılığını MIL-STD 810H sertifikasıyla belgeliyor.