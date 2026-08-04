Mobil çalışma kültürünün yaygınlaşması ve üretkenlik odaklı teknolojilere yönelik talebin artması, tablet pazarında da yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Bu dönüşümü odağına alan Casper, çok yakında tanıtacağı yeni ürünüyle tablet kategorisindeki büyüme stratejisini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Çok yakında kullanıcılarla buluşacak yeni ürüne ilişkin tüm detaylar ise lansman tarihinde paylaşılacak.

Bir tabletten fazlası: Mobil üretkenlikte yeni bir yaklaşım

Casper'ın çok yakında tanıtacağı yeni ürünü, tablet deneyimini taşınabilir bir cihaz olmanın ötesine taşımaya hazırlanıyor. Mobil üretkenliği odağına alan yaklaşımıyla öne çıkan yeni model, Casper'ın premium segmentteki büyüme vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri olacak.