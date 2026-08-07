Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Casperlar' olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir kamu davasının açıldığı belirtildi. Açıklamada, örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında 20 ilde operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlar sonucunda 149 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'silahla kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırmaları istemiyle kamu davası açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan bu kamu davasından sonra da anılan örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında, İstanbul ili başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde kolluk güçlerimiz aracılığıyla birçok adreste eş zamanlı arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, soruşturma dosyasında 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylemle ilgili olarak 95 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte, elebaşılığı Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda 'Casperlar' olarak anılan silahlı suç örgütünün eylemlerine ilişkin Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasında 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanığın yargılanmasının sürdüğü de belirtildi.