İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'de düzenlenen CHP etkinliğine ilişkin, bir cast ajansı aracılığıyla parti üyesi olmayan kişilerin katılımcı olarak getirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'de düzenlenen CHP etkinliğine ilişkin, bir cast ajansı aracılığıyla parti üyesi olmayan kişilerin katılımcı olarak getirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
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