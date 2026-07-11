Ankara’daki NATO zirvesinde Latince “Savaş nedeni” anlamına gelen “Casus Belli” de gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası konuya dair bir soru için diplomasi masasını işaret ederek şöyle yanıt verdi: ‘’Bu, ‘Casus belli’ konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu.

12 MİL HAYALİNİ BOŞA ÇIKARAN YASA

TBMM, 8 Haziran 1995’te aldığı bir kararla, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 6 deniz milinin ötesine genişletmesini savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir

YUNANİSTAN’IN 12 MİL İDDİASI

Bu karar 31 yıldır Ege denizini 12 mil kabusundan koruyor. Türkiye, Yunanistan ve AB’nin baskılarına rağmen bu kararın arkasında duruyor. Yunanistan karasularını 12 mil yaparsa Ege’de yüzde 43,68 olan hakimiyeti yüzde 72’ye çıkıyor. Türkiye’nin karasuları ise yüzde 7’de kalıyor.

12 mil durumunda Türk gemileri dünya denizlerine izin alarak ve Yunan karasularından geçerek ulaşabilecek. Yunanistan uzun süredir bu kararı kaldırmamızı istiyor. Avrupa Savunma fonu SAFE’den pay almamızı da bu nedenle engelledi.

Cem Gürdeniz

GÜRDENİZ: NEFES ALAMAYIZ

Mavi Vatan kavramının yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “TBMM’nin 31 yıl önce aldığı bu karar çok önemlidir. Yunanistan öteden beri Ege’de karasularını 12 mile çıkarmak istiyor. Böyle bir durum Türkiye’yi Ege’ye hapseder, nefes alamayız, Türk gemileri açık denizlere çıkarken Yunan makamlarından izin almak zorunda kalır. Casus Belli vazgeçilmez değerde ve önemde bir karardır.’’ dedi.

Abdullah Gül

ABDULLAH GÜL DE İMZALADI

TBMM’nin 8 Haziran 1995’de aldığı kararda CHP- DYP-RP-DSP-ANAP-BBP temsilcilerinin imzası bulunuyor. Kararı dönemin Refah Partisi adına Grup Başkanvekili Abdullah Gül de imzaladı. DSP’li Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan’ın da imzası bulunuyor.

TBMM Başkanvekili Kamer Genç’in yönettiği oturumda alınan kararın ‘’Savaş nedeni’’ ile ilgili son bölümü şöyle: ‘’Türkiye’nin, Ege’de hayatî menfaatleri vardır. TBMM, Yunanistan Hükümetinin Lozan ile kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege’deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte böyle bir olasılık durumunda, ülkemizin hayatî menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, askerî bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil, tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir’’