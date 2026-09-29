Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın yargılamasına devam ediliyor. Davanın üçüncü duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 4 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmayı YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, eski Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve sanatçı Orhan Alkaya ile tutuklu aileleri de izledi.

Duruşmada görüşü sorulan savcı, MİT Başkanlığı’na yazılan müzekkere akıbetlerinin sorulmasına, mevcut delil durumu ve üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmesini istedi.

GÜN, CASUSLUK İDDİASINI REDDETTİ

Sanıklardan son olarak Hüseyin Gün savunma yaptı. Gün, şunları söyledi:

“Casusluğun ‘c’ harfi yok. Hatta yargılamanın bu aşamasına kadar toplanan tüm delillerine baktığınızda casus yok. Ben casus değilim ve kimseye de bu iğrenç lekeyi atmadım, atmayacağım. Çünkü Atatürkümüz’ün söylediği gibi iftira atan insan kendi insanlığından vazgeçer. İftiraya uğrayan benim. İftira atanları da gördünüz. Ben gözaltına alınınca tüm dijital materyallerimi ve şifreleri kendi rızamla emniyet güçlerine verdim. Şimdi benden yıllar içinde çalınan günlüklerim benim teslim ettiğim ne dijital materyallerde ne fotoğraflarımda ne telefon rehberimde ne günlüklerimde ne de herhangi bir yazışmalarımda yargılamaya dayanak teşkil eden iddianamede hiçbir suç unsuru görülmemiştir. Hiçbir delil yok. Ben devletçi, Jön Türk felsefesini kendisine şiar etmiş bir iş insanıyım.”

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ile Hüseyin Gün’ün tutukluluk hâllerinin devamına karar verilerek duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.