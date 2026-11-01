ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan bu adım, Tinian Adası’ndaki tarihi askeri hava üssünün yeniden faaliyete geçirildiği ve kritik Amerikan üslerine ev sahipliği yapan komşu Guam Adası’ndaki savunma hareketliliğinin arttığı bir dönemde geldi.

Bakanlık, mevcut vizesiz geçiş sisteminin kabul edilemez güvenlik açıklarına ve kolluk kuvvetleri açısından ciddi risklere yol açtığını vurguladı.

2025 yılında devreye alınan ve ön güvenlik onayından geçmiş Çinli turistlerin Kuzey Mariana Adaları’na 14 güne kadar vizesiz seyahat etmesine imkân tanıyan programın, Pekin yönetimi tarafından bölgedeki hassas Amerikan savunma tesislerine yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceği belirtildi.

TURİZM EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLKENECEK

Yapılan resmi açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinin yanı sıra Guam ve Kuzey Mariana Adaları’nın güvenliğinin Washington açısından hayati bir stratejik önem taşıdığının altı çizildi.

Konuyu değerlendiren Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi Gregory Brown, vize muafiyetinin durdurulmasını mantıklı bir hamle olarak niteleyerek, bu uygulamanın Çinli yolcuların konsolosluk mülakatı ve kapsamlı güvenlik soruşturmalarını baypas etmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Brown, son yıllarda adalar üzerinden Guam’daki ABD askeri üslerinin yakınına kadar uzanan kaçakçılık vakalarının yaşandığını ve yargıya intikal ettiğini hatırlatarak, Pentagon stratejik bir üssü yeniden inşa ederken yan kapıyı açık bırakamayacaklarını kaydetti.

Çinli turist sayısında son dönemde belirgin bir düşüş gözlemlense de alınan bu kararın adaların turizme dayalı yerel ekonomisinde yaratacağı olası kayıplar bölgede tedirginliğe yol açtı.