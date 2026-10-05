Ansızın gelen misafirler için mutfakta uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Evde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlanan fincan keki, mikrodalgada yalnızca birkaç dakikada pişiyor. Üstelik kek kalıbına, fırına ya da çok sayıda bulaşığa da ihtiyaç duymuyor.

Özellikle tatlı krizlerinde de imdada yetişen bu tarif, tek kişilik hazırlanabildiği gibi birkaç fincanla misafir sayısına göre kolayca çoğaltılabiliyor.

Fincan keki için gerekli malzemeler

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Birkaç damla vanilya

1-2 yemek kaşığı damla çikolata veya küçük parçalara ayrılmış çikolata

İsteğe bağlı olarak içerisine birkaç parça ceviz, fındık ya da kuru üzüm de eklenebilir. Yabancı tariflerde çikolata parçalarının yanı sıra kuruyemiş ve kuru meyveler de sık kullanılan malzemeler arasında yer alıyor.

5 dakikada fincan keki nasıl yapılır?

Öncelikle mikrodalgaya girebilen, mümkünse geniş bir kupa alın. Un, kakao, şeker ve kabartma tozunu doğrudan kupanın içerisinde karıştırın.

Ardından sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyerek çatalla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Hamurun içerisinde kuru un veya kakao kalmamasına dikkat edin.

Son olarak damla çikolatayı veya küçük çikolata parçalarını ekleyip hafifçe karıştırın.

Kupayı mikrodalganın ortasına yerleştirin ve yüksek ayarda yaklaşık 1-1,5 dakika pişirin. Mikrodalgaların gücü değişebildiği için keki tek seferde fazla pişirmek yerine kontrol ederek ilerlemek daha iyi sonuç verir. BBC Good Food da fincan keklerinde pişirme süresinin mikrodalganın gücüne göre değişebileceğini ve gerektiğinde 30 saniyelik ek sürelerle kontrol edilmesini öneriyor.

Kekin kenarları pişmiş, ortası ise hafif nemli göründüğünde mikrodalgadan çıkarabilirsiniz. Bir dakika kadar dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Fincan kekinin kuru olmaması için bu detaya dikkat edin

Fincan kekinde en sık yapılan hata, keki mikrodalgada gereğinden uzun tutmak. Fazladan birkaç saniye bile kekin yumuşak ve nemli dokusunu kaybedip sertleşmesine neden olabilir.

Bu nedenle kek tamamen kuruyana kadar pişirmek yerine, yüzeyinin kabarıp kenarlarının toparlanmasını beklemek yeterli. Kek mikrodalgadan çıktıktan sonra da kendi sıcaklığıyla bir miktar pişmeye devam ediyor.

Ayrıca kupayı ağzına kadar doldurmamak gerekiyor. Hamurun pişerken kabaracağı düşünülerek kupanın yaklaşık üçte birinin boş bırakılması tavsiye ediliyor.

Misafir için daha gösterişli hale getirilebilir

Fincan keki mikrodalgadan çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpilebilir. Bir top vanilyalı dondurma, çikolata sosu, çilek veya muz dilimleri de tatlıyı daha gösterişli hale getirebilir.

Daha yoğun çikolata tadı isteyenler ise pişirmeden önce hamurun ortasına bir parça bitter çikolata yerleştirebilir. Böylece kaşığı kekin ortasına batırdığınızda yumuşak ve akışkan bir çikolata sürprizi elde edilebilir.