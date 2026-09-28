Ev yaşamında mutfak eşyalarının ömrünü uzatmaya yönelik pratik yöntemler arasında son dönemde tebeşir kullanımı öne çıkıyor.

Çatal, bıçak ve kaşıkların muhafaza edildiği çekmecelere bir parça beyaz tebeşir yerleştirilmesi esasına dayanan yöntem, metallerin parlaklığını korumak ve korozyonu önlemek amacıyla uygulanıyor.

PASLANMAYI ÖNLÜYOR

Mutfak dolapları ve çekmeceler gibi kapalı alanlarda biriken nem oranı; paslanmaz çelik, gümüş ve alpaca gibi metallerden üretilen mutfak gereçlerinde lekelenmelere, matlaşmaya ve pas noktalarının oluşmasına yol açabiliyor. Tam kurumadan kaldırılan mutfak eşyaları da bu süreci hızlandırıyor.

Tebeşirin yapısında bulunan kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat bileşenlerinin yüksek gözenekli yapısı, ortamdaki nemi çekme özelliği taşıyor. Çekmece içine konulan tebeşir, havadaki su buharını emerek nemin metal yüzeylerle temas etmesini engelliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI UZMANLAR AÇIKLADI

Yöntemin verimli bir şekilde uygulanabilmesi ve çekmece içinin kirlenmemesi adına şu adımların izlenmesi öneriliyor:

Çekmece yüzeyine renk geçişini önlemek amacıyla renksiz ve katkısız beyaz okul tebeşiri kullanılıyor.

Tebeşir tozunun eşyalara bulaşmaması için malzemenin havlu kağıt, gazlı bez veya nefes alabilen kumaş bir keseye sarılması gerekiyor.

Tebeşir, çekmecenin hareketinden etkilenmeyecek şekilde köşe bir noktaya veya bölmeye yerleştiriliyor.

Nem emme kapasitesi zamanla dolan tebeşirlerin 2 ila 3 ayda bir veya yapısındaki sertlik kaybolduğunda yenisiyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor.