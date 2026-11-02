Bulaşık makinesine çatal ve bıçakların hangi yönde yerleştirilmesi gerektiği uzun zamandır tartışma konusu. Kimileri sapların yukarı, kimileri ise aşağı bakması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar ise hem temizlik hem de güvenlik açısından en doğru yöntemi açıkladı.

İngiliz tüketici hakları kuruluşu Which?, bulaşık makinesine çatal, bıçak ve kaşıkların nasıl yerleştirilmesi gerektiğini inceledi. Araştırmaya göre bu konuda tek bir doğru yöntem bulunmuyor, ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var.

TEMİZLİK İÇİN YÖNLERİ DEĞİŞTİRİN

Çatal ve kaşıkları sapları aşağıda, uçları yukarıda olacak şekilde yerleştirmek, kirli yüzeylerin suyla daha iyi temas etmesini sağlayabiliyor. Böylece yemek artıklarının temizlenmesi kolaylaşıyor. Ayrıca çatal bıçakların birbirine yapışıp suyun ve deterjanın ulaşmasını engelleyip engellemediğini görmek de mümkün oluyor.

Bu yöntemin bazı riskleri bulunuyor. Özellikle keskin bıçakların uçları yukarıda kaldığında makineyi boşaltırken elin kesilme ihtimali artıyor.

KESKİN BIÇAKLAR MUTLAKA AŞAĞI BAKMALI

Which? uzmanları, keskin bıçakların ağız kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirilmesini öneriyor. Bu yöntem, bulaşık makinesini boşaltırken kazara yaralanma riskini azaltıyor. Ayrıca yıkanmış çatal bıçaklara kirli yüzeylerinden dokunulmasını önleyerek hijyen açısından da avantaj sağlıyor.

3 bulaşık makinesi üreticileri de genel olarak çatal bıçakların uçları aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesini tavsiye ediyor.

EN DOĞRU YÖNTEM İKİ YÖNÜ BİRLİKTE KULLANMAK

Which? uzmanlarına göre en iyi sonuç için çatal, kaşık ve bıçakların tamamını aynı yönde yerleştirmek gerekmiyor. Keskin bıçaklar mutlaka aşağı bakmalı. Diğer çatal ve kaşıklar ise bazıları yukarı, bazıları aşağı gelecek şekilde yerleştirilmeli.

Bu yöntem, çatal bıçakların birbirine dolanmasını önlüyor ve suyun her parçaya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Makineyi boşaltmak biraz daha uzun sürse de daha iyi temizlik ve daha fazla güvenlik sağlıyor.

ÇOK KESKİN BIÇAKLARI MAKİNEYE KOYMAYIN

Uzmanlar, özellikle kaliteli ve keskin mutfak bıçaklarının bulaşık makinesinde yıkanmamasını öneriyor. Yüksek sıcaklık, deterjan ve güçlü su basıncı bıçakların ağız yapısına zarar verebiliyor. Bu da zamanla keskinliklerini kaybetmelerine neden olabiliyor.

Kısacası, bulaşık makinesini doldururken keskin bıçakları aşağı bakacak şekilde yerleştirmek, diğer çatal ve kaşıkları ise farklı yönlere çevirmek hem temizlik hem de güvenlik açısından en uygun yöntem olarak öne çıkıyor.