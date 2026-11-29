Özellikle paslanmaz çelikten üretilen çatal, kaşık ve bıçakların saplarında bulunan bu rakamlar, ürünün içerisindeki krom ve nikel oranlarını ifade ediyor. İlk bakışta bir model numarası gibi görünen bu işaret, mutfak gereçlerinin korozyona karşı dayanıklılığı ve parlaklığını koruması açısından önemli ipuçları barındırıyor.

İKİ RAKAM FARKLI METALLERİ TEMSİL EDİYOR

18/10 ibaresindeki ilk sayı çeliğin yaklaşık yüzde 18 krom, ikinci sayı ise yüzde 10 nikel içeren bir alaşımla üretildiğini ifade ediyor. Alaşımın büyük bölümünü ise demir oluşturuyor.

Krom, çeliğin yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak paslanmaya karşı direnç sağlıyor. Nikel ise korozyon direncini artırmanın yanı sıra çatal ve kaşıkların parlak görünümünü korumasına yardımcı oluyor.

Bu özellikleri nedeniyle 18/10 paslanmaz çelik, günlük kullanılan mutfak gereçlerinin yanı sıra restoran ve otellerde de tercih ediliyor.

18/8 VE 18/0 İBARELERİ DE BULUNUYOR

Çatal ve kaşıklarda 18/10 dışında 18/8 ve 18/0 ibareleriyle de karşılaşmak mümkün. 18/8 yaklaşık yüzde 18 krom ve yüzde 8 nikel içeren çeliği ifade ederken 18/0, üretiminde nikel ilave edilmeyen çelik türünü tanımlıyor.

Nikel ilave edilmeyen ürünler genellikle daha uygun fiyatlarla satışa sunulurken korozyona karşı dirençleri daha düşük olabiliyor. Ayrıca 18/0 çelikten üretilen çatal ve kaşıklar mıknatıs tarafından çekilirken 18/10 çelikten üretilenler genellikle çekilmiyor.

İngiliz Paslanmaz Çelik Birliği'ne (BSSA) göre 18/8 ve 18/10 ibareleri esasen aynı çelik sınıfını ifade edebiliyor. Bu nedenle çatal ve kaşık satın alırken üzerindeki rakamların yanı sıra işçilik, malzeme kalınlığı ve üreticinin sunduğu teknik bilgiler de önem taşıyor.