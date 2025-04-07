Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından Çatalca Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar verdi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

Güzel, alınan kararla sadece bir sokağın değil, çok yakında hizmete açılacak olan ilk kültür ve sanat evinin de Volkan Konak’ın adını taşıyacağını da duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

"Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak'ın ismini Çatalca'mızda yaşatacağız.

İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak'ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirildi.

Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Bir sokağa değil, kalbimize yazdık… Volkan Konak Sokağı ilçemize hayırlı olsun.



İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi artık Volkan Konak Sokağı.



“Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak; Atatürk, Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı, Karadeniz’in yetiştirdiği büyük… pic.twitter.com/P8nBTSMMsX — Erhan Güzel (@erhanguzel_34) April 7, 2025

MÜFTÜ NE DEMİŞTİ?

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, KKTC'de sahnede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Diyanet'e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaşarak "Sahnede Gebermiş" ifadelerini yazmıştı.

Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmetalioğlu'na tepki yağarken hakkında soruşturma da başlatılmıştı.