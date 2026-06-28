Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Nakkaş mevkisinde saat 21.45 sıralarında seyir halindeki bir elektrikli otomobilde yangın meydana geldi. Sürücü İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte 34 MYK 987 plakalı elektrikli otomobiliyle Marmaraereğlisi'nden İstanbul istikametine doğru ilerlerken, aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Yiğit, otomobili derhal emniyet şeridine çekerek eşini ve 2 çocuğunu araçtan indirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sürücü İsmail Yiğit, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek o esnada arkasından gelen bir arkadaşıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını saran alevler, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle panik yaşayan sürücünün eşi ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

"AİLEMİ BİR BUÇUK DAKİKA ARAYLA KURTARDIM"

Yaşadıkları süreci anlatan araç sürücüsü İsmail Yiğit, otomobilinin 2025 model, mart çıkışlı ve 29 bin kilometrede olduğunu, tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığını belirtti. Saatte 100 kilometre hızla giderken dumanları fark ettiklerini dile getiren Yiğit, "Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım. Çocukları tahliye ettikten sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım ama kapılar kilitlenmişti. Arkamızda bizimle birlikte seyreden arkadaşımız sayesinde hızlı davrandık, yoksa şu an ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz" ifadelerini kullandı. Yangının başlangıcı, ailenin araçtan tahliye edilişi ve otomobilin alev aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.