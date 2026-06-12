ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2025/1101 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1101 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Subaşı Mahallesi, Palanga Mevkii, 160 Ada, 4 Parsel numaralı, 1.288,84 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.86297676-115.02.01-67165 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Subaşı Mahallesi 160 Ada 4 parsel no'lu taşınmazın , 19.05.2013 tasdik tarihli , 1/5000 ölçekli Subaşı ve Oklalı Köyleri Nazım İmar Planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olduğu ve Söz konusu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir.

Kıymeti : 5.190.530,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:50

10/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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