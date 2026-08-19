ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2025/237 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/237 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 523 Ada, 4 Parsel sayılı, 4.698,19 m2 Yüz Ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-86297676-622.01-29244 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Atatürk Mahallesi 523 Ada 4 Parsel ile 425 Ada 100 parsel sayılı taşınmazların ; 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli. İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir. Detaylı bilgiler dosyasında mevcuttur. (İMAR DURUM BİLGİSİ AŞAĞIDAKİ TÜM TAŞINMAZ VE HİSSELER İÇİN AYNIDIR. )

Kıymeti : 1.346.814,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 523 Ada, 4 Parsel sayılı, 4.698,19 m2 Yüz Ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 1.346.814,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 523 Ada, 4 Parsel sayılı, 4.698,19 m2 Yüz Ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 1.346.814,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 523 Ada, 4 Parsel sayılı, 4.698,19 m2 Yüz Ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 1.346.814,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 523 Ada, 4 Parsel sayılı, 4.698,19 m2 Yüz Ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 1.346.814,47 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Fatih Mahallesi, 425 Ada, 100 Parsel sayılı, 3.265,75 m2 yüz ölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-86297676-622.01-29244 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Atatürk Mahallesi 523 Ada 4 Parsel ile 425 Ada 100 parsel sayılı taşınmazların ; 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli. İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu vesöz konusu parsellerinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir. Detaylı bilgiler dosyasında mevcuttur. (İMAR DURUM BİLGİSİ AŞAĞIDAKİ TÜM TAŞINMAZ VE HİSSELER İÇİN AYNIDIR. )

Kıymeti : 740.236,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:06

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Fatih Mahallesi, 425 Ada, 100 Parsel sayılı, 3.265,75 m2 yüz ölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu:Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 740.236,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:09

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Fatih Mahallesi, 425 Ada, 100 Parsel sayılı, 3.265,75 m2 yüz ölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu:Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 740.236,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:22

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Fatih Mahallesi, 425 Ada, 100 Parsel sayılı, 3.265,75 m2 yüz ölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu:Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 740.236,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:45

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Fatih Mahallesi, 425 Ada, 100 Parsel sayılı, 3.265,75 m2 yüz ölçümlü, Bahçe vasıflı taşınmazın 1/15 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu:Yukarıda ve belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Kıymeti : 740.236,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:50

10/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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