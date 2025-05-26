KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratmış, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
“KOCAELİ’YE TAYİNİM ÇIKTI”
Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından bu kez de Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitinglerde yaptığı konuşmada, Volkan Konak’ın vefat etmesinin ardından nefret söylemi paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na tepki göstermişti.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Mehmetalioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay.
-Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel fatihteyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin.
Kartondan başkan.
Sen daha tokat yemedin.
Sana tokadı ben atacağım bekle.