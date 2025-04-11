Sanatçı Volkan Konak’ın ölümüne ilişkin yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyadan kendisine yöneltilen yorumlara sert tepki gösteren Mehmetalioğlu, bu defa kendi eliyle kendisini yaktı.

X hesabından yapılan eleştirilere yanıt veren Mehmetalioğlu, sanatçı Gülben Ergen'in kendisi için yazdığı bir tweeti ekran resmiyle paylaştı. Ekran resminde Mehmetalioğlu'nun takip ettiği topluluklar da yer aldı. Mehmetalioğlu'nun porno sayfalarını takip ettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda borsa sayfalarını da takip eden Mehmetalioğlu, yorumlara kayıtsız kaldı.