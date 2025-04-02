Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş" şeklindeki nefret dolu paylaşımı büyük tepkilere yol açmıştı.

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadesini kullanmıştı.