İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan R.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Çatalca'daki bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı.
İstihbarat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da depoya operasyon düzenledi. Aramada 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Hakimliğin tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilen şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.