Yangın, saat 18.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dairedeki Ünal'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.