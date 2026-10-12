Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazası, bir can kaybına yol açtı. Bir evin çatısında tadilat çalışması yapan Mehmet Sine ile meslektaşı M.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Ambulanslarla bölgedeki sağlık kuruluşlarına kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki Mehmet Sine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen M.K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza nedeniyle jandarma tarafından inceleme başlatıldı. İş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve elektrik çarpmasının kesin sebebi soruşturma kapsamında belirlenecek. Yetkililer, çatı onarım çalışmalarında elektrik hatlarına yakınlık nedeniyle ekstra önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.