Olay, 21 Temmuz’da saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3’üncü katta oturan Hasan Ö.’yü boşanma aşamasındaki eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polis ekipleri geldi. Hasan Ö.’nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası Hasan Ö., taburcu oldu. Boşanma aşamasındaki eşinin ise Hasan Ö.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.