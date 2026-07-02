Çin'in Şanşi, Şanghay ve Çongçing gibi aşırı sıcaklarla mücadele eden bölgelerinde, konut sitelerinin çatılarına kurulan "çatı yağmuru" adlı sisleme sistemi devreye alındı. Yüksek basınçlı püskürtme mekanizmasıyla çalışan bu yeni teknoloji, binaların beton yüzeylerindeki sıcaklığı dakikalar içinde 5 ila 8 derece arasında aşağı çekiyor.

YAPAY SİSLEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Çatılara yerleştirilen özel mühendislik ürünü nozullar ve yüksek basınçlı pompalar yardımıyla havaya ultra ince su sisi püskürtülüyor. Havaya salınan mikro su damlacıkları, anlık olarak buharlaşırken çevredeki ısı enerjisini doğrudan emiyor. Standart klimaların aksine çevreye zararlı kimyasal soğutucu akışkanlara ihtiyaç duymayan bu termodinamik sistem, ortam sıcaklığında ani ve gözle görülür bir serinleme sağlıyor.

ÇEVRESEL AVANTAJLARI NELERDİR?

Geleneksel klima sistemlerine kıyasla çok daha düşük enerji tüketen çatı yağmuru teknolojisi, çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor. Sistemde şebeke suyu yerine genellikle depolanan yağmur suları veya geri dönüştürülmüş şebeke dışı sular filtre edilerek kullanılıyor. Binaların dış ortama sıcak hava üflemesini engelleyen bu mekanizma, sokak seviyesindeki yürüyüş yolları ile avluları da serinleterek kentlerdeki ısı adası etkisini önemli ölçüde azaltıyor.

ALTERNATİF AKILLI SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ NELER?

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen Çin'de, çatı sislemesinin yanı sıra farklı alternatif teknolojiler de sahada test ediliyor. Zhejiang Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen ve elektrik gerektirmeyen radyatif soğutma filmleri bu çözümler arasında dikkat çekiyor. Kağıt inceliğindeki bu özel filmler, üzerine gelen güneş ışığını yüzde 95 oranında geri yansıtarak yapı yüzeylerini 15 dereceye kadar soğutabiliyor.